Папка деловая органайзер Addex А5 черная искусственная кожа карман для документов, несколько карманов для визиток, петля для ручки, подарочная коробка

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка деловая органайзер Addex А5 черная искусственная кожа карман для документов, несколько карманов для визиток, петля для ручки, подарочная коробка- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона