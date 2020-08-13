Ролик подхвата ROLLER, PAPER PICK-UP FC5-2524-000000

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ролик подхвата ROLLER, PAPER PICK-UP FC5-2524-000000- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства