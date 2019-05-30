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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Фильтр FILTER. DUST FL2-0439-000000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Фильтр FILTER. DUST FL2-0439-000000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Фильтр FILTER. DUST FL2-0439-000000- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Фильтр FILTER. DUST FL2-0439-000000

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    Цена
    от 650
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    Поставщики
    • ООО "МК-СЕРВИС ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1600
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тульская область, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      1600c НДС
    • ООО "Р-ТЕХНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС

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