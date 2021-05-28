Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Центры металлообрабатывающие / Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС МВ184 ОАО "КЭМЗ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС МВ184 ОАО "КЭМЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС МВ184 ОАО "КЭМЗ" Россия- Центры металлообрабатывающие
    4
    Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС МВ184 ОАО "КЭМЗ" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret 4х25ММ, зазор 0.2ММ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 4029,3
    В корзину
    Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-63
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 17310
    В корзину
    Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT8-24ММ 8ММ, зазор 0.1ММ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 2579,46
    В корзину
    Пуансон для листогибочных прессов (станков) по чертежу заказчика MT8-24ММ D2
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 6306,35
    В корзину
    Узел шпиндельный в сборе 3Л722В
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 370770
    В корзину
    Матрица для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret 10х10ММ, зазор 0.1ММ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 4029,3
    В корзину
    Пуансон для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 1.9ММ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 2099,15
    В корзину
    Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ, зазор 0.1ММ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 15921,52
    В корзину
    Центр специальный 5 координатный фрезерный обрабатывающий КВС ПТ5 ОАО "КЭМЗ" Россия
    Центры металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 5ММ, зазор 0.2ММ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 1752,25
    В корзину
    Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-30
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 17310
    В корзину
    Коробка подач 16Б20П.070.000СБ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    от 40108,39
    В корзину
    Позвонить