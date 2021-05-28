Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret 4х25ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-63
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17310₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT8-24ММ 8ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2579,46₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) по чертежу заказчика MT8-24ММ D2
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 6306,35₽
Узел шпиндельный в сборе 3Л722В
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 370770₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret 10х10ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 1.9ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2099,15₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 15921,52₽
Центр специальный 5 координатный фрезерный обрабатывающий КВС ПТ5 ОАО "КЭМЗ" Россия
Центры металлообрабатывающие
Не указана
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 5ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-30
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17310₽
Коробка подач 16Б20П.070.000СБ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 40108,39₽