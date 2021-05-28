Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret 5х25ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 3ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Комплект юстировочного инструмента D-станция Thick Turret
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 149515,45₽
Шпиндель в сборе 2А554
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 102280,8₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret 5х5ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 3.3ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 4.5ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2099,15₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 15921,52₽
Бабка передняя 1М983.20.000СБ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 3060,42₽
Кассета для пластины 19ММ левая L177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Узел шпиндельный в сборе 3Л722В
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 370770₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) цельная STMT 06.30 30° V6 R0.6 H100 L500
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 27074,6₽