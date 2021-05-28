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    Главная / Торговый портал / Центры металлообрабатывающие / Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС В4 ОАО "КЭМЗ" Россия
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    Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС В4 ОАО "КЭМЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС В4 ОАО "КЭМЗ" Россия- Центры металлообрабатывающие
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    Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС В4 ОАО "КЭМЗ" Россия

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