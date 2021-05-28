Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-10
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17310₽
Бабка шпиндельная 16Д25.021000.000
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 26838,18₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ круг 1.9ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 1.9ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 2.6ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Бабка задняя 1Н983.30.000СБ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 94279,02₽
Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КВС МВ184 ОАО "КЭМЗ" Россия
Центры металлообрабатывающие
Не указана
Пуансон для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret Ultra 5х5ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 8106,41₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 15921,52₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) цельная STMT 06.30 30° V6 R0.6 H100 L500
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 27074,6₽
Коробка подач в сборе ВМ127М
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 144000₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) квадрат MT24-8ММ 15х15ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2597,26₽