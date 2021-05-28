Пуансон для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17255,72₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret 10х10ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-45
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17310₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 15921,52₽
Кассета для пластины 19ММ левая L177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret 10х10ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) по чертежу заказчика MT8-24ММ D2
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 6306,35₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret Ultra 5х25ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 8106,41₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 3.3ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT8-24ММ 20ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2579,46₽
Центр специальный 5 координатный фрезерный обрабатывающий КВС ПТ5 ОАО "КЭМЗ" Россия
Центры металлообрабатывающие
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