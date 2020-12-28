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    Главная / Торговый портал / Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков / Экскаватор-погрузчик ANT 2321 передний ковш 1.1м3, задний ковш 0.14М3 ОАО "Ковровский электромеханический завод"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Экскаватор-погрузчик ANT 2321 передний ковш 1.1м3, задний ковш 0.14М3 ОАО "Ковровский электромеханический завод"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экскаватор-погрузчик ANT 2321 передний ковш 1.1м3, задний ковш 0.14М3 ОАО "Ковровский электромеханический завод"- Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
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    Экскаватор-погрузчик ANT 2321 передний ковш 1.1м3, задний ковш 0.14М3 ОАО "Ковровский электромеханический завод"

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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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