Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные / Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 1000.01 1000КГ М 75ЛС 14КМ/Ч 0.52М3 3.6Т ТУ 4835-004-07597662-2012 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 1000.01 1000КГ М 75ЛС 14КМ/Ч 0.52М3 3.6Т ТУ 4835-004-07597662-2012 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 1000.01 1000КГ М 75ЛС 14КМ/Ч 0.52М3 3.6Т ТУ 4835-004-07597662-2012 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия- Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    22
    Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 1000.01 1000КГ М 75ЛС 14КМ/Ч 0.52М3 3.6Т ТУ 4835-004-07597662-2012 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство самоходных фронтальных одноковшовых погрузчиков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Погрузчик фронтальный одноковшовый Boulder WL33 3000КГ 3.6М YN38GBZ-AGF17013678 1.3М3 6.7Т 2018H07087
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    от 1176000
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-708УДМ 7000КГ М ЯМЗ-238НД5 300ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т ТУ 4835-001-39448337-2016 АО "ПТЗ" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор" 333В КГ М
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый многоцелевой МКСМ-1000Н 9900КГ М Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения 50ЛС 13 град 10КМ/Ч ГОСТ 31553-2012 (ТУ475-611-93) 533Н-сб2РЭ ОАО "Курганмашзавод" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-702МBА-УДМ2 6000КГ М ЯМЗ-238НД3-1 235ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т 751.00.00.000ТУ АО "ПТЗ" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый DM-34 "Волжанин" 3400КГ М ЛС КМ/Ч М3 ММ ГРАД ЦЕЛЬС 10.5Т ГОСТ Р 51601-2000, ГОСТ Р ИСО 20474-3-2012, ГОСТ 31555-2012 ТУ 4835-031-61201310-2016 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый ЧЕТРА ПК120 12КГ М Cummins 474ЛС КМ/Ч М3 4150ММ 2800ММ 428ММ 35 9800ММ от -50 до +35ГРАД ЦЕЛЬС 54.15Т ТУ-4835-076-00235737-97 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый многоцелевой МКСМ-800Н 8000КГ М Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения 50ЛС 13 град 10КМ/Ч ГОСТ 31553-2012 (ТУ475-611-93) 533Н-сб2РЭ ОАО "Курганмашзавод" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый "Амкодор" 333В КГ М
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 750 750КГ М 51ЛС 12КМ/Ч 0.46М3 3.14Т ТУ 4835-002-07597662-2011 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый универсальный ANT 3000 3000КГ М 100ЛС 20КМ/Ч 15М3 8.05Т ТУ 4835-005-07597662-2015 ОАО "Ковровский электромеханический завод" Россия
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Погрузчик фронтальный одноковшовый ПУМ-500 КГ М
    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить