Сапоги утепленные унты меховые натуральный мех (двухслойная овчина) / натуральная кожа. арт. 5.261 черные
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 5430₽
Бахилы двойные EleGreen ПНД 8МКМ/8МКМ синие ПНД2-8/8/2р-С-С ООО "ЭЛЕГРИН"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 2,75₽
Бахилы СММС 25Г/М2 15х41СМ 1ПАР хирургические Б-15.25 ООО НПП "Волга Медикал"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 9,13₽
Бахилы гладкие ПЭ 2.5Г/М2 1ПАР медицинские
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Бахилы Мега Прочные 50ПАР АРТ-100т/к-1600
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 245₽
Бахилы комплект Лайма Эконом ПНД 20МКМ синие 39х15СМ 2.5Г в упаковке 50ПАР
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 36,74₽
Бахилы гладкие Стандарт ПЭ 2.5Г/М2 голубые 1ПАР ГОСТ Р 52770-2007 ООО НПП "Волга Медикал"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1,66₽
Бахилы одноразовые Стандарт ПЭ синие 2.6Г ООО "Амарант" Россия
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 0,74₽
Боты диэлектрические БОТ001 Бежевые 20кВ (пара) Полуботинки
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1145,23₽
Галоши диэлектрические литьевые ЭВА/ворсин
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 484₽
Бахилы гладкие ПЭ 28Г/М2 17МКМ 50ПАР ГСТ28Г ТУ 9398-001-11157621-2016 ООО "Парамедикум"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 35,19₽
Галоши диэлектрические резиновые 90004
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 793₽