Сапоги защитные СМУ-008Т утепленные мужские/женские для защиты от нефти, нефтепродуктов и пониженых температур для эксплуатации в III, IV и особом климатических поясах кожа натуральная жесткий подносок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные СМУ-008Т утепленные мужские/женские для защиты от нефти, нефтепродуктов и пониженых температур для эксплуатации в III, IV и особом климатических поясах кожа натуральная жесткий подносок- Обувь различная специальная