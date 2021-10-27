Набор реагентов Глюкоза-Ново (500) для определения глюкозы в крови и моче 2х250МЛ B-8056 РЗН 2017/6475 от 15.11.2017 ТУ 9398-586-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-Ново (500) для определения глюкозы в крови и моче 2х250МЛ B-8056 РЗН 2017/6475 от 15.11.2017 ТУ 9398-586-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические