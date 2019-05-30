Установка осветительная ВОУ-Н30-3(4/6)-1 ГОСТ 9.307-89
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Установка осветительная Мобильный осветительный комплекс ОК-2
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Светодиод АЛ307ГМ зеленый матовый не менее 1.5 кд/м2 22 мА 2.8В АО "Опытный завод "Интеграл" Россия
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Установка осветительная мобильный комплекс 2 прожектора ОК-1М 500ВТ 2.5М 6КГ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 37450₽
Установка осветительная аварийная EL(5) 400s 600х450х500ММ 26КГ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 85920₽
Система осветительная комплект расчет системы освещения выполняется по ГОСТ Р 55710-2013, кабельные изделия применяются в соответствии с ГОСТ 31565-2012, соединительные устройства в соответствии с ГОСТ 31195.1-2012, выключатели в соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2012, монтаж системы освещения производится в соответствии с СП 31-110-2003 (предусмотрены основное и резервное освещение) арт. ОС1111111-0121
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 113000₽
Система осветительная автономная 2-АСС-110-4 светового ограждения на солнечных панелях
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 269770₽
Опора металлическая наружного освещения ОГКл-10 в комплекте:крепеж для ОГК/ОКК, деталь фундамента закладная, кронштейн К2К-0.5-0.5-0.075-0.048
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 123808,99₽
Опора металлическая наружного освещения столб А2(2,1-3,1) телескопический основание h 68(В)
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 17280,04₽
Опора металлическая наружного освещения Мачта МГФ-25-М(250)-II-6-ц 25М 381-780ММ 640-1030ММ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Опора металлическая наружного освещения несиловая граненая ОГКф-16.0 16М 500ММ 370КГ, оцинкованная
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 126650₽
Опора металлическая наружного освещения граненая коническая фланцевая ОГКф - 9.0 9М Dниж/dверх = 153/78
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 11960₽