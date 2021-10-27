Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG для теста с желатином 10МЛ 20008 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG для теста с желатином 10МЛ 20008 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия- Реагенты диагностические