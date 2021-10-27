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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG для теста с желатином 10МЛ 20008 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия
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    Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG для теста с желатином 10МЛ 20008 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG для теста с желатином 10МЛ 20008 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    9
    Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG для теста с желатином 10МЛ 20008 ФСР 2009/06043 от 05.11.2009 ТУ 9398-101-51203590-2009 1027700153766 ООО "МЕДИКЛОН" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ГРАНД-МЕД"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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