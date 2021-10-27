Набор реагентов Смесь пыльцы деревьев для определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека 26 опр. 300-30 tm3 ФСР 2011/12177 от 28.02.2012 ТУ 9398-207-98539446-2011 1057810090953 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Смесь пыльцы деревьев для определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека 26 опр. 300-30 tm3 ФСР 2011/12177 от 28.02.2012 ТУ 9398-207-98539446-2011 1057810090953 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические