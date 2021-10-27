Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР». Вариант 2. Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ» 96 определений № РЗН 2020/10032 от 14.04.2020 г. ТУ 21.20.23-002-28597318-2020 Кат. № МТ-П-С1-01.96 инструкция по применению., паспорт ООО "МЕДИПАЛТЕХ" Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления Ureaplasma urealyticum 1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ДС-ИФА-анти-HBc д/опред. антител к вирусу гепатита В 96 определений В-653 Компл. №1 t2-8C Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции комплект №1 Реагенты диагностические от 5151 ₽ В корзину

Набор реагентов для выявления антигена вируса ГЕПАТИТА В (HBsAg) в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические от 10980 ₽ В корзину

Набор реагентов для выявления Mycoplasma hominis 1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления антител к вирусу ГЕПАТИТА С в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выделения ДНК трихомонаса вагиналис методом ПЦР Трихо-Ген №1 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Фолликулостимулирующий гормон калибратор для анализатора Architecti для определения ФСГ 8МЛ 7K7501 ФСЗ 2008/00116 от 12.02.2008 Эбботт Лабораториз Б.В. Нидерланды Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения Железосвязывающей способности №50 11554 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Для пробоподготовки, окрашивания и заключения под покровное стекло гистологических и цитологических препаратов 1 Формалин 10% 10000МЛ 06-001/L 9398-001-89079081-2012 1087847027290 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия забуференный Реагенты диагностические Не указана В корзину