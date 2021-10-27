Набор реагентов Лямблия-антитела-ИФА-Бест для определения иммуноглобина класса А, М, G к антигенам лямблий 96 определений D-3552 ФСР 2011/11476 от 17.03.2017 ТУ 9398-269-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Лямблия-антитела-ИФА-Бест для определения иммуноглобина класса А, М, G к антигенам лямблий 96 определений D-3552 ФСР 2011/11476 от 17.03.2017 ТУ 9398-269-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические