Набор реагентов Разбавитель D&A, Antibody Diluent Спринг Биосайенс Корпорейшн для иммуногистохимических исследований для ручного или автоматического исполнения 125МЛ ADS-125 ФСЗ 2010/07436 от 20.07.2010 США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Разбавитель D&A, Antibody Diluent Спринг Биосайенс Корпорейшн для иммуногистохимических исследований для ручного или автоматического исполнения 125МЛ ADS-125 ФСЗ 2010/07436 от 20.07.2010 США- Реагенты диагностические