Мойка двигателя D-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка комплексная легковые автомобили типа УАЗ-Патриот, Toyota Land Cruizer 105
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка коврика D-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Демонтаж/монтаж колеса R16...19"
Услуги шиномонтажные
от 630₽
Смыв консерванта автомобиля D-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Балансировка колеса до R16"
Услуги шиномонтажные
от 1600₽
Чистка кузова любой класс удаление антикора, дорожного битума, реагента, почек липы и тополя
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка двигателя F-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Техническое обслуживание шины 385/95R25 X-kran TL 170F
Услуги шиномонтажные
Не указана
Чистка и полировка хромированных деталей любой класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 300₽
Мойка бесконтактная кузова
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 3000₽
Мойка экспресс автокранов типа "Ивановец" 3-х осных (КАМАЗ)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана