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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств / Текущий ремонт грузовых автомобилей ГАЗ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Текущий ремонт грузовых автомобилей ГАЗ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Текущий ремонт грузовых автомобилей ГАЗ- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств
    5
    Текущий ремонт грузовых автомобилей ГАЗ

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    Цена
    от 1600
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    Единица измерения:
    ЧЕЛ.Ч
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    Поставщики
    • ООО "СТО ГАЗ -СПБ"
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      Цена без НДС, руб.
      1600
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1600
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1600c НДС

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