Держатель для стаканов для пурифайера Ecotronic V42-U4L магнит и крепление под саморез на 70 стаканчиков

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Держатель для стаканов для пурифайера Ecotronic V42-U4L магнит и крепление под саморез на 70 стаканчиков- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки