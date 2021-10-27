Набор реагентов Калибратор для определения гликированного гемоглобина HbA1c 4*0,5МЛ 10776 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Холестерин ЛПВП Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA для определения ЛПВП 156МЛ 10211-4 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Калибратор эстрадиола для анализатора Architect i1000sr/i2000sr 2К7201 ФСЗ 2008/00116 от 12.02.2008 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Калибратор для микроальбумина для анализатора Humastar 600 2*1МЛ 11124 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Калибратор антител к тиреоглобулину для анализатора Architect i1000sr/i2000sr 6x4МЛ 2K4601 ФСЗ 2010/06583 от 27.02.2010 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Хлорид Кальция Siemens Calcium Chloride для различных анализов свертываемости крови 15МЛ 10ШТ флакон ORHO37 Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Хлориды-Ольвекс для определения концентрации хлоридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 180МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 1МЛ 014.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05938 ТУ 9398-021-44276594-2004 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000435 310560 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с тиоцианатом (родонит), по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Холестерин (Chod-Pod метод) д/анализаторов BS д/опред. холестерина 160 определений №1 105-000820-00 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ХламиБест Trahomatis IgM д/опред. иммуноглоб. класса М 1 1966 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Хлорид кальция 0.025М для определения Кальция хлорида Т1902 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964 Реагенты диагностические от 4501,2 ₽ В корзину