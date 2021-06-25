Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы медицинские Твес ВМЭН-200-50/100-Д/87 200КГ 50/100Г средний (III) 300х300ММ +10...+40ГРАД ЦЕЛЬС- Весы платформенные и бункерные
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
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Минимальная партия
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8176₽c НДС
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