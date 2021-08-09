Изделие «Урал-12» (Модель 5012) для применения в качестве средства автоматизации на рабочих местах пользователей (ОПК) РДПИ.466226.004ТУ
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Не указана
Изделие «Урал-12» (Модель 1112) для применения в качестве средства автоматизации на рабочих местах пользователей (ОПК) РДПИ.466226.005ТУ АО "НПП "РУБИН"
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Не указана
Микрокомпьютер МКТ АО "КБПМ" Россия
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Не указана
Микрокомпьютер одноплатный АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" Россия
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Не указана
Изделие «Урал-12» (Модель 5112) для применения в качестве средства автоматизации на рабочих местах пользователей (ОПК) РДПИ.466226.004ТУ АО "НПП "РУБИН"
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Не указана
Калькулятор Citizen D-312 correct 12-разрядный черный 205х155х28ММ CDB1201BK
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 304₽
Комплекс программно-аппаратный технических средств для дооборудования САУ установки компрессорной дожимной ДКУ1.6/8.6/15.2 ДКУ1.6/8.6/15.2-00.000 ТЗ ТУ 3643-012-07533053-2010 ООО "КОМПРЕССОР ГАЗ" Россия
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 346800₽
Калькулятор бухгалтерский Citizen Business Line CDB1201BK 12-разрядный черный 200х157х35ММ 8 функций батарейка AG10+солнечный элемент
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 894₽
Калькулятор инженерный Casio FX-220PLUS-S-EH 10+2 разряда 181 функция 212712
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 477,9₽
Калькулятор настольный deVENTE DD-2212 16 разрядный 112х135х13ММ поворотный дисплей Двойное питание
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 121₽
Калькулятор Citizen SDC-444S 12-разрядный черный 153x199x30ММ пластик
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 516₽
Калькулятор Citizen SDC 16 разрядный
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
от 343,7₽