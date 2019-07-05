Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

Ботинки специальные для защиты ног от общих производственных загрязнений, от нефти, нефтепродуктов и нетоксичной пыли МОНТЁР Верх - кожа. Подошва - из однослойного маслобензостойкого полиуретана (ПУ) черные с метноском ТР ТС 019/2011

Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

Не указана