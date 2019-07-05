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    Главная / Торговый портал / Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви / Ботинки форменные из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки форменные из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки форменные из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом- Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
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    Ботинки форменные из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 120,08
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "КОМПАНИЯ "ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      101,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      120,08
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120,08c НДС

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