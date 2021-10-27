Набор реагентов ARCHITECT НBsAg качественный II реагент для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В для анализаторов ARCHITECT 2000 опр. 2G2230 ФСЗ 2012/11468 от 10.07.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ARCHITECT НBsAg качественный II реагент для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В для анализаторов ARCHITECT 2000 опр. 2G2230 ФСЗ 2012/11468 от 10.07.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические