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    Главная / Торговый портал / Бумага светонепроницаемая / Бумага неактиничная светонепроницаемая класс Б 0.24-1М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага неактиничная светонепроницаемая класс Б 0.24-1М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага неактиничная светонепроницаемая класс Б 0.24-1М- Бумага светонепроницаемая
    3
    Бумага неактиничная светонепроницаемая класс Б 0.24-1М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 585,28
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      496
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      585,28
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      585,28c НДС

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