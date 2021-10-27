Набор реагентов ДС-ИФА-Анти-ЦМВ-G для определения антител к вирусу ЦМВ 96 определений СМ-151 ФСР 2010/07838 от 03.03.2017 ТУ 9398-052-05941003-2015 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ДС-ИФА-Анти-ЦМВ-G для определения антител к вирусу ЦМВ 96 определений СМ-151 ФСР 2010/07838 от 03.03.2017 ТУ 9398-052-05941003-2015 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия- Реагенты диагностические