Набор реагентов Антитела к Виментину Вентана Медикал Системс для анализатора Ventana 50 опр. ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016 США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Антитела к Виментину Вентана Медикал Системс для анализатора Ventana 50 опр. ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016 США- Реагенты диагностические