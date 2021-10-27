Набор реагентов Альфа-1-Антитрипсин для анализатора Konelab для определения альфа-1-Антитрипсин 200 определений 2х3МЛ 981928 ФСЗ 2011/10745 от 19.02.2016 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа-1-Антитрипсин для анализатора Konelab для определения альфа-1-Антитрипсин 200 определений 2х3МЛ 981928 ФСЗ 2011/10745 от 19.02.2016 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия- Реагенты диагностические