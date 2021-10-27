Набор реагентов Реагент диагностический иммунохроматографический для определения спайсов, каннабиоидов и их синтетических аналогов 50 опр. R1 IK 200609 Т энд Д Инновационен ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Реагент диагностический иммунохроматографический для определения спайсов, каннабиоидов и их синтетических аналогов 50 опр. R1 IK 200609 Т энд Д Инновационен ГмбХ Германия- Реагенты диагностические