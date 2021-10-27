Набор реагентов Т3 свободный- ИФА-БЕСТ для определения Т3 свободного в крови 12х8 определений X-3970 РЗН 2017/6139 от 23.08.2017 ТУ 9398-601-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Т3 свободный- ИФА-БЕСТ для определения Т3 свободного в крови 12х8 определений X-3970 РЗН 2017/6139 от 23.08.2017 ТУ 9398-601-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические