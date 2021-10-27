Набор реагентов Билирубин-Ново (вариант 1) для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина для анализатора биохимического 400МЛ В-8020 ФСР 2008/03475 от 07.04.2017 ТУ 9398-144-23548172-2008 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Билирубин-Ново (вариант 1) для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина для анализатора биохимического 400МЛ В-8020 ФСР 2008/03475 от 07.04.2017 ТУ 9398-144-23548172-2008 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические