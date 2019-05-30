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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали / Проволока омедненная сварочная ER70S-6 DEKA 0.8ММ в катушках 15КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока омедненная сварочная ER70S-6 DEKA 0.8ММ в катушках 15КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока омедненная сварочная ER70S-6 DEKA 0.8ММ в катушках 15КГ- Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
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    Проволока омедненная сварочная ER70S-6 DEKA 0.8ММ в катушках 15КГ

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    Цена
    от 95
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО «ВЕЛДПРОМ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      95
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      95c НДС

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