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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали / Проволока сварочная высоколегированная 1.2ММ СВ 06 Х19Н9Т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока сварочная высоколегированная 1.2ММ СВ 06 Х19Н9Т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока сварочная высоколегированная 1.2ММ СВ 06 Х19Н9Т- Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
    13
    Проволока сварочная высоколегированная 1.2ММ СВ 06 Х19Н9Т

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    Цена
    от 429,97
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1440
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Высоколегированная (нержавеющая) проволока для сварки Св-06Х19Н9Т предназначена для электродуговой сварки нержавеющих сталей.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1440c НДС
    • ООО "СПЕЦСЕРВИС ПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      502
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      602,4
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      55000
      Регионы поставки
      Подробнее
      602,4c НДС
    • ООО "ТД "ДОКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      440,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      528,4
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
      Подробнее
      528,4c НДС
    • ООО «ВЕЛДПРОМ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      481
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Высоколегированная (нержавеющая) проволока для сварки Св-06Х19Н9Т предназначена для электродуговой сварки нержавеющих сталей.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      481c НДС
    • ООО "СВАРБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      358,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      429,97
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      429,97c НДС

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