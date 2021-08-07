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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Электрододержатель ЭД-40М "Корд-универсал" 400А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрододержатель ЭД-40М "Корд-универсал" 400А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрододержатель ЭД-40М "Корд-универсал" 400А- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Электрододержатель ЭД-40М "Корд-универсал" 400А

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    Цена
    от 420
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      Цена без НДС, руб.
      800
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      960c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
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      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      620
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      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      468
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
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      468c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      452,4
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      420
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      420c НДС

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