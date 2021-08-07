Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами / Шапочка для душа L'OCCITANE 124659
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шапочка для душа L'OCCITANE 124659

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шапочка для душа L'OCCITANE 124659- Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    58
    Шапочка для душа L'OCCITANE 124659

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 25,25
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30,72
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30,72c НДС
    • ООО "КС-ЛОДЖИСТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25,72
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25,72c НДС
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25,69
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Самарская область, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Дагестан, Омская область, Тюменская область, Липецкая область, Саратовская область, Республика Башкортостан
      Подробнее
      25,69c НДС
    • ИП Ершова О.Н.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,25
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25,25
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25,25c НДС

    Похожие товары

    Салфетка одноразовая №1 700х400ММ спанбонд 25Г/М2 голубая ООО "Гекса-нетканые материалы" Россия
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 5
    В корзину
    Набор швейный Aloe Vera в картонной упаковке 500ШТ
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 2626
    В корзину
    Набор швейный Aqua line в картонной упаковке Чехия
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 8,1
    В корзину
    Шапочка для душа L'Occitane полиэтилен картонная упаковка
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 22,25
    В корзину
    Шапочка для душа на резинке Hotel 250ШТ полиэтилен пакет
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    Не указана
    В корзину
    Шапочка для душа одноразовая голубая 56-62 42ММ резинка 100ШТ полиэтилен Россия
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 400
    В корзину
    Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка 491512
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 1579
    В корзину
    Шапочка для душа Петер Пак 1070 в картонной упаковке
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    Не указана
    В корзину
    Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    Не указана
    В корзину
    Шапочка для душа L'Occitane мини продукция 98BBACBONNT2
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 22,42
    В корзину
    Шапочка для душа Challet Мираж 1511 в картоне
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 11,8
    В корзину
    Шапочка для душа CHALETT НАТЮР 1611
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 12
    В корзину
    Позвонить