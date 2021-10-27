Набор реагентов ДС-ВЛК-HBsAg для антигена вируса гепатита В 24х0.5МЛ B-1431 ТУ 9398-114-05941003-2010 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ДС-ВЛК-HBsAg для антигена вируса гепатита В 24х0.5МЛ B-1431 ТУ 9398-114-05941003-2010 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия- Реагенты диагностические