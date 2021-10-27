Набор реагентов Планшет 96-луночный MIC для Грам-отрицательных микроорганизмов для анализатора бактериологического Sensititre 10 опр. RUGNF ФСЗ 2008/02636 от 17.09.2008 Трек Диагностик Системс ЛТД Великобритания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Планшет 96-луночный MIC для Грам-отрицательных микроорганизмов для анализатора бактериологического Sensititre 10 опр. RUGNF ФСЗ 2008/02636 от 17.09.2008 Трек Диагностик Системс ЛТД Великобритания- Реагенты диагностические