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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ПБДС для дифференциации стафилокков 20 определений Р-431 ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ПБДС для дифференциации стафилокков 20 определений Р-431 ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ПБДС для дифференциации стафилокков 20 определений Р-431 ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    2
    Набор реагентов ПБДС для дифференциации стафилокков 20 определений Р-431 ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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