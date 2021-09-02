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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Кронштейн крепежный У4 для высоковольтных линий
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кронштейн крепежный У4 для высоковольтных линий

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кронштейн крепежный У4 для высоковольтных линий- Части светильников и осветительных устройств
    13
    Кронштейн крепежный У4 для высоковольтных линий

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    Цена
    от 837,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      710
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      837,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Кронштейн крепежный для высоковольтных линий
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      837,8c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      710
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      837,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      837,8c НДС

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