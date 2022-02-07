Повязка противоожоговая эластичная для лица BURNSHIELD стерильная гидрогелевая на основе натуральных компонентов 60х40СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка противоожоговая эластичная для лица BURNSHIELD стерильная гидрогелевая на основе натуральных компонентов 60х40СМ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами