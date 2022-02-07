Шкаф металлический для документов КБС-10 1850х880х390ММ 2-дверный два сертифицированных ключевых замка II класса с 3-мя ригелями каждый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для документов КБС-10 1850х880х390ММ 2-дверный два сертифицированных ключевых замка II класса с 3-мя ригелями каждый- Шкафы металлические прочие