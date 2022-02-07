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    Главная / Торговый портал / Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви / Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240- Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
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    Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240

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    Поставщики
    • ООО "ОФИС-ТРЕЙД"
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      Спецификация
      Торговля оптовая галантерейными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
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