Набор для чистки обуви 1. Компактный футляр на молнии. 2. Крем для обуви (бесцветный) 2 шт. 3. Щетка для обуви 2 шт. 4. Губка для полировки 5. Бархотка 6. Складная ложка для обуви/щетка для одежды 13х15х4.6СМ 00-00017576

Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви

Не указана