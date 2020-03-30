Гиря набор для поверки (калибровки) весов среднего класса точности по ГОСТ 24104-2001, среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329-92 0.01-500Г класс точности М2 и М3 ГОСТ 7328-2001

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря набор для поверки (калибровки) весов среднего класса точности по ГОСТ 24104-2001, среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329-92 0.01-500Г класс точности М2 и М3 ГОСТ 7328-2001- Разновесы для весов всех типов