Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Весы лабораторные / Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ-224С 220Г 0.1Г 90ММ 225х305х345ММ ГОСТ Р 53228-2008
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ-224С 220Г 0.1Г 90ММ 225х305х345ММ ГОСТ Р 53228-2008

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ-224С 220Г 0.1Г 90ММ 225х305х345ММ ГОСТ Р 53228-2008- Весы лабораторные
    47
    Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ-224С 220Г 0.1Г 90ММ 225х305х345ММ ГОСТ Р 53228-2008

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 33409,2
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129661
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      155593,2
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      155593,2c НДС
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154900
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      154900c НДС
    • ООО "ВЭЛТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154800
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      154800c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154800
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      154800c НДС
    • ООО "ПРОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154800
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      154800c НДС
    • ООО "ФИРМА "ПАРТНЕР ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154320
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      154320c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      153960
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      153960c НДС
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      153000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      153000c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      144200c НДС
    • ООО "ЛАБДЕПО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      141600
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      141600c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118850,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      140244
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      140244c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      140000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      140000c НДС
    • ООО "СПР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      114250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      137100
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      137100c НДС
    • ООО "ЭСПАСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      113298,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      133692
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      • Текстовое меню на русском языке с подсказками • ЖК-дисплей с серо-белой подсветкой обеспечивает точное считывание, высота цифр – 15 мм • Уровень на передней панели, позволяет отследить положение весов и обеспечить правильные измерения • Интерфейс RS-232C для связи весов с компьютером или принтером • Надежная защита от перегрузок • Конструктивная возможность взвешивания под весами • Протоколирование результатов измерений, калибровки весов в соответствии с ISO/GLP • Встроенные прикладные программы: память веса тары, взвешивание брутто / нетто, переключение единиц измерений массы, подсчет количества штук (деталей), взвешивание в процентах, рецептурное взвешивание, суммирование результатов измерений, усреднение массы (взвешивание животных).
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      133692c НДС
    • ОЗДОЕВ РУСЛАН МУХАМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      132000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      132000c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128640
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      128640
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      128640c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      105583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      126700
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      126700c НДС
    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      105250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      126300
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      126300c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      104166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      125000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      125000c НДС
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      103557
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      124268,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      124268,4c НДС
    • ООО "ТИМ САПЛАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      101833,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      122200,01
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      122200,01c НДС
    • ООО "ПРОФРИП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100462,03
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120554,44
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120554,44c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      98750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      118500
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      118500c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      98210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      117852
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      117852c НДС
    • ООО ТК "ОЛДИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      97843,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      117412,5
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      117412,5c НДС
    • ООО "БИОХИМ-РЕАГЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      96802,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      116163,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      116163,4c НДС
    • ООО ПК "ЭЛПРИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      96370
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      115644
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      115644c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95690
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114828
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      114828c НДС
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95662
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114794,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      114794,4c НДС
    • ООО "АНАЛИТПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      114000c НДС
    • ЗАО "КРИСМАС+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      109740
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      109740c НДС
    • ООО "ТПО "РИЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91156
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      109387,2
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Класс точности по ГОСТ 53228-2008 - I (специальный); Максимальная нагрузка весов Max -220г; Минимальная нагрузка весов Min -0,01г; действительная цена деления (d) -0,1г; Поверочное деление (е) -1мг; Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при поверке, мг, в интервалах взвешивания: от Min до 50 г включ. ± 0,5, св. 50 г до 200 г включ. ± 1, св. 200 г до Max включ. ± 1,5; гиря для юстировки весов - встроенная; Размер весовой чашки, диаметр -90мм; Время установления показаний весов -4с; Диапазон выборки массы тары -от 0 до Max; Габаритные размеры весов (Д х Ш х В) 225 х 305 х 345мм; Интерфейс - RS-232С. Производства Сартогосм, Россия Полное наименование: Весы лабораторные электронные аналитические СЕ224-С
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      109387,2c НДС
    • ООО "ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90508,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108610,68
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      108610,68c НДС
    • ООО «ТОР-НК»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90092
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108110,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      108110,4c НДС
    • ООО ТД "ЛАБОРАТОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      89620,46
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      107544,56
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      107544,56c НДС
    • ООО "ЛизингПоставка"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90922
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      107287,96
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Нижегородская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Тверская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Самарская область, Курганская область, Курская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область
      Подробнее
      107287,96c НДС
    • ООО "НВ-ЛАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      88150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      105780
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      105780c НДС
    • ООО "ЦКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      104520
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      104520c НДС
    • ООО "ИНТЕРТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      86987,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      104384,7
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      104384,7c НДС
    • ООО "НПП СПЕКТРАНАЛИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      86666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      104000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      104000c НДС
    • ООО ТД "РЕГИОНПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      85000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      102000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      102000c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45240
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      45240c НДС
    • ООО "УФАХИМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33842
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40610,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      40610,4c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29928
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35913,6
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35913,6c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29928
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35913,6
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35913,6c НДС
    • ООО "ПКФ "УРАЛРЕАХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35040
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Весы электронные ВЕСТА ВМ1502М-II (внутренняя калиб-ка; max 1,5 кг; цена деления 0,01 г)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35040c НДС
    • ООО "ОРМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27841
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33409,2
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33409,2c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Весы лабораторные Vibra ALE 623 R 620Г 0.001Г 115ММ 270х205х301ММ внутренняя класс II высокий с ЖК дисплеем
    Весы лабораторные
    Не указана
    В корзину
    Весы лабораторные аналитические Vibra ALE-623R 620Г 0.001Г 118ММ 205х270х301ММ внутренняя класс II высокий в комплекте с модулем для измерения плотности ALE-DK
    Весы лабораторные
    от 130447,8
    В корзину
    Весы лабораторные аналитические Госметр ВЛЭ-6202СI 6200Г 0.01Г 170х180ММ 317х190х78ММ автоматическая класс I ГОСТ OIML R 76-1-2011
    Весы лабораторные
    от 95820
    В корзину
    Весы лабораторные аналитические ВЛ-224 220Г 0.0002Г 91ММ 356х213х338ММ
    Весы лабораторные
    от 111693
    В корзину
    Весы лабораторные аналитические Ohaus PA-214C 210Г 0.0001Г 90ММ 196х287х320ММ I специальный
    Весы лабораторные
    от 41300
    В корзину
    Весы лабораторные ВК-300 300Г 0.005Г 120ММ 180х220х85ММ
    Весы лабораторные
    от 20520
    В корзину
    Весы лабораторные аналитические Мидл МЛ 0,2-I В1Ж "Ньютон ЛС" 200Г 0.0001Г 80ММ 340х210х335ММ класс точности I CAL 200гЕ2
    Весы лабораторные
    от 99900
    В корзину
    Комплект для измерения плотности AJDK / LNDK(HJDK) / ALE-DK / HTDK / AFDK для весов Vibra, применяются в гидростатическом взвешивании – методе для измерения плотности жидкостей и твердых тел
    Весы лабораторные
    от 58900
    В корзину
    Весы лабораторные неавтоматического действия Vibra AJH-420CE 420Г 0.001Г 118х118ММ 182х235х168ММ внутренняя класс II по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с ЖК дисплеем, с ветрозащитой
    Весы лабораторные
    от 103140
    В корзину
    Весы лабораторные неавтоматического действия Vibra ALE 623R 620Г 0.001Г 118х118ММ 205х270х301ММ внутренняя класс II по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с ветрозащитой
    Весы лабораторные
    от 110140
    В корзину
    Весы лабораторные Acom JW-1-600 600Г 0.02Г 123ММ 280х250х65ММ
    Весы лабораторные
    от 28032,04
    В корзину
    Весы лабораторные аналитические Ohaus PA-214 210Г 0.0001Г 90ММ ММ I специальный с поверкой
    Весы лабораторные
    от 127118,45
    В корзину
    Позвонить