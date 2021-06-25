Цена с НДС, руб.
107287,96
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Регионы поставки
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Нижегородская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Тверская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Самарская область, Курганская область, Курская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область