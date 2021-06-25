Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Класс точности по ГОСТ 53228-2008 - I (специальный); Максимальная нагрузка весов Max -220г; Минимальная нагрузка весов Min -0,01г; действительная цена деления (d) -0,1г; Поверочное деление (е) -1мг; Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при поверке, мг, в интервалах взвешивания: от Min до 50 г включ. ± 0,5, св. 50 г до 200 г включ. ± 1, св. 200 г до Max включ. ± 1,5; гиря для юстировки весов - встроенная; Размер весовой чашки, диаметр -90мм; Время установления показаний весов -4с; Диапазон выборки массы тары -от 0 до Max; Габаритные размеры весов (Д х Ш х В) 225 х 305 х 345мм; Интерфейс - RS-232С. Производства Сартогосм, Россия Полное наименование: Весы лабораторные электронные аналитические СЕ224-С