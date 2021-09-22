Цена без НДС, руб.
12954,64
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Кресло для руководителя Easy Chair 535 MPU коричневое (искусственная кожа/металл)
Торговая марка: EasyChair
Материал обивки: искусственная кожа
Цвет обивки: коричневый
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Материал крестовины: хромированный металл
Механизм качания: MultiBlock
Материал подлокотников: мягкие накладки
Цвет подлокотников: в цвет кресла
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: нет
Страна происхождения: Китай
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край