Цена без НДС, руб.
14097,10
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Кресло для руководителя Easy Chair CS-698E черное (искусственная кожа/пластик)
Торговая марка: EasyChair
Материал обивки: искусственная кожа
Цвет обивки: черный
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Материал крестовины: пластик
Механизм качания: Top Gun
Материал подлокотников: пластик
Цвет подлокотников: черный
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: в Москве
Страна происхождения: Китай
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край