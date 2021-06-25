Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Наибольший предел взвешивания 252 г., цена деления 0,1 мг.внутренняя калибровка, диаметр чаши 90 мм. габаритные размеры 198х294х315 мм.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки