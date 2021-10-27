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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ для определения концентрации интерлейкина-1 бета в сыворотке крови и моче 12х8 определений A-8766 РЗН 2017/6010 от 24.07.2017 ТУ 9398-557-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ для определения концентрации интерлейкина-1 бета в сыворотке крови и моче 12х8 определений A-8766 РЗН 2017/6010 от 24.07.2017 ТУ 9398-557-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ для определения концентрации интерлейкина-1 бета в сыворотке крови и моче 12х8 определений A-8766 РЗН 2017/6010 от 24.07.2017 ТУ 9398-557-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    270
    Набор реагентов Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ для определения концентрации интерлейкина-1 бета в сыворотке крови и моче 12х8 определений A-8766 РЗН 2017/6010 от 24.07.2017 ТУ 9398-557-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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