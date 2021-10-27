Набор реагентов Architect Фолат реагент для анализаторов Architect i1000sr/i2000sr для определения фолата 100 определений 1P7425 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Architect Фолат реагент для анализаторов Architect i1000sr/i2000sr для определения фолата 100 определений 1P7425 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические